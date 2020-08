Bombeiros lançam edital para a construção de novo quartel de Canela

Continua depois da publicidade

Prédio é considerado conquista e marco na história da instituição na cidade

Uma grande conquista! É desta forma que o Corpo de Bombeiros de Canela encara a abertura da licitação para a primeira fase da construção do novo quartel da entidade, que terá a abertura de envelopes no próximo dia 10 de setembro.

O anúncio foi realizado em coletiva de imprensa, nesta tarde (26), pela comandante da corporação em Canela, Tenente Marisa Richetti, e pelo Sargento Roger Martins.

Sargento Roger e Tenente Marisa

Foto: Francisco Rocha

A primeira etapa, que será realizada com a concorrência que inicia dia 10, contempla a fundação, estrutura e cobertura da obra. O custo está avaliado em R$ 530 mil e já está garantido através do Funrebom – Fundo Municipal de Reaparelhamento dos Bombeiros é a conta onde são depositados valores referentes às taxas cobradas pelos Bombeiros, decorrentes de fiscalizações, licenças e multas. O valor fica no município e pode ser utilizado exclusivamente para serviços e produtos para o Corpo de Bombeiros.

A construção

A construção do novo quartel está prevista para ser realizada em quatro etapas. A primeira, com fundação, estruturas e telhado deve ficar pronta em seis meses.

A segunda etapa contempla paredes internas e externas, além das aberturas. A terceira etapa é a instalação da parte hidrossanitária e pisos, por fim, a quarta parte com a instalação elétrica e acabamentos.

A primeira etapa deve ter um período de 120 a 150 dias para término do processo de licitação. O vencedor tem 120 dias para entregar a obra.

O restante do quartel vai custar mais R$ 1 milhão, valores que estão sendo buscados em fundos como o FRBL – Fundo para Reconstituição de Bens Lesado, do MP/RS, além de contribuições da comunidade canelense e iniciativa privada.

A expectativa é que o quartel esteja finalizado até dezembro de 2021.

O projeto

O projeto do novo quartel foi pago com valores da Câmara Municipal de Vereadores, repassados através do Mocovi, ao custo de R$ 40 mil.

Ele foi baseado em obra de Daniel Souza Dutra, oficial de Santa Catarina, com especificações para um quartel de Bombeiros e, ainda, teve detalhes que levou a experiência dos Bombeiros de Canela.

O novo prédio terá um padrão arquitetônico de acordo com características da cidade, estilo europeu e uma torre de treinamento, de frente ao Parque do Lago, com uma via aberta especialmente para a saída de viaturas, entre a Av. do Lago e a Rua Tio Elias.

O espaço terá salas de expediente e atendimento administrativo, sala de aula, alojamentos, sala de mecânica, sala de comando, assessoria técnica, sala de operações, garagem ampla, sala de assepsia, academia, refeitório e arquivo.

O prédio, com área total de 837m², contará com sistema de coleta de água da chuva e sistema de energia foto voltaica, sendo totalmente sustentável, gerando economia aos cofres públicos e preservando o meio ambiente.

O Funrebom

Desde sua instalação em Canela, em 2016, o Funrebom já arrecadou cerca de R$ 1 milhão e garantiu compra de equipamentos de alto padrão para os Bombeiros, como o sistema de rádio digital, pioneiro no Estado.

A corporação aguarda a chegada de trajes de combate a incêndio, vindos da Espanha, ao custo de R$ 300 mil. O Fundo também custeia a aquisição de outros equipamentos e a manutenção das viaturas.

Marco para a corporação

Desde sua instalação em Canela, em 1979 como bombeiros voluntários, depois Municipal e Militar a partir de 2006, sempre foi um anseio ter um espaço próprio, adequado e bem localizado para os Bombeiros, feito que pode se tornar realidade até o final de 2021.

Hoje, o prédio ocupado, além de adaptado, é alugado junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Troca de comando

A coletiva de imprensa marcou também a despedida da Tenente Marisa Richetti dos Bombeiros de Canela. Ela afirmou que sua vinda à Canela tinha a “missão de iniciar a construção do quartel, fato que está consolidado com a abertura do edital”.

Agora, Tenente Marisa assume o comando do pelotão dos Bombeiros de Gramado, a partir da próxima terça. Assim como em Canela, Marisa será a primeira mulher a comandar os bombeiros em Gramado.

O Corpo de Bombeiros de Canela será comandado pelo Sargento Miguel Oliveira, que já esteve a frente da entidade na cidade.