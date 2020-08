Festival Encantar busca promover visibilidade e abrir portas para músicos do Rio Grande do Sul

Festival Encantar busca promover visibilidade e abrir portas para músicos do Rio...

Continua depois da publicidade

Concurso com inscrição gratuita e premiação em dinheiro é uma iniciativa que dará voz aos artistas gaúchos. A proposta foi idealizada pelo palestrante e empresário Otelio Drebes

Dar suporte aos músicos gaúchos e ampliar caminhos para que desenvolvam suas carreiras na arte. Estes são alguns pontos essenciais do Festival Encantar, que está com inscrições abertas de 24 de agosto a 13 de setembro, por meio de site oficial. A iniciativa tem coordenação da equipe do palestrante e empresário Otelio Drebes, que também é um acordeonista apaixonado pela música.

O concurso vai premiar cantores, cantoras ou duplas – com composições autorais ou interpretações – em duas categorias: adulto e kids. “O Festival Encantar tem como interesse resgatar na música sentimentos de alegria, felicidade, união, além de promover novos palcos e dar visibilidade para aqueles que desejam consolidar suas carreiras artísticas”, explica Otelio Drebes, que em sua infância foi agricultor e se apresentava nos bailes de Picada Delfina, atual município de Estrela.

Para isso, a coordenação do Festival Encantar desenvolveu algumas etapas em sua seleção. Para participar é simples. Primeiramente, os músicos devem acessar o site, ler o regulamento e realizar a inscrição de forma gratuita. Depois, vão passar por uma seleção técnica especializada. E dali partem para o voto popular. Os três melhores – em cada categoria – irão para a grande final, ao vivo, com transmissão online.

Os prêmios para os finalistas variam de R$ 1.500,00 a R$ 6.000,00. Outro fator importante é que cada músico, no ato da inscrição, pode escolher uma entidade filantrópica para doação de 10 cestas básicas. Os selecionados para a etapa final do Festival Encantar vão encaminhar essas doações à entidade escolhida.

Otelio Drebes e as Causas Sociais

A proposta de doação de alimentos caminha de mãos dadas ao idealizador do Festival, Otelio Drebes, que também é o fundador da rede de lojas Lebes. Nos últimos anos, Otelio já palestrou para 80 mil pessoas, em mais de 150 apresentações gratuitas no Rio Grande do Sul, São Paulo e Recife, onde arrecadou mais de 200 mil quilos de alimentos não perecíveis.

Filho de agricultores, Otelio começou a negociar por volta dos seis anos de idade. Foi por essa época que a música se tornou também fiel escudeira. Aos 13, ele largou a enxada para ser comerciante e não demorou muito para fundar a empresa que se transformou em uma das maiores redes de varejo da região Sul do Brasil.

Dono de uma energia impressionante e um espírito que cativa, Otelio recentemente completou 86 anos e deu início à organização do Festival Encantar, que resgata os valores e a importância da alegria no dia a dia.