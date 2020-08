Editorial de moda faz homenagem ao Festival de Cinema de Gramado

Continua depois da publicidade

O projeto de moda Fashion Culture Serra Gaúcha fará homenagem ao Festival de Cinema de Gramado durante o mês de setembro, através de um editorial de moda com um resgate histórico baseado em filmes que fizeram parte do festival, relacionando à moda dos dias atuais.

Para amantes da moda e do cinema, o editorial será apresentado no Instagram na página @fashioncultureserragaucha que abordará os filmes “A marvada carne” de 1985 de André Klotzel, “A Dama do Cine Shangai” de 1988 de Guilherme de Almeida Prado, “Barata Ribeiro, 716”, de Domingos Oliveira que venceu em 2016 e “Memórias Póstumas” de André Klotzel em 2001.

Com base base nos filmes, a personal stylist Nathalia Martins fará uma releitura das personagens, utilizando referências da moda sem perder a essência do filme, representando com looks de lojas locais.

O editorial contará com apoio institucional da Gramadotur, que por sua vez é a organizadora do Festival de Cinema de Gramado; apoiadores como o Museu do Festival de Cinema que será o cenário das fotos; o Espaço Jr Maciel para embelezar ainda mais as modelos; equipe de fotografia e filmagem com HTA Filmes e Produções e o fotógrafo André Fernandes que irão reproduzir a essência dos filmes através das lentes e o Centro Óptico para dar aquele toque especial com jóias e acessórios.

Fica um convite especial para acompanharem estas releituras da conexão do cinema com a moda!