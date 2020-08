Natal Luz de Gramado confirma que não terá espetáculos em 2020

Continua depois da publicidade

NOTA OFICIAL DA GRAMADOTUR

O Natal Luz de Gramado será remodelado para oferecer maior segurança. A diretoria executiva da Gramadotur, ao longo dos últimos meses, tem trabalhado incessantemente na simulação dos mais diversos cenários, em conjunto com a comunidade médica e científica, buscando alternativas para viabilizar, com segurança, a realização dos nossos tradicionais espetáculos artísticos – show do lago, desfile e o teatro musical.

Somos uma autarquia a qual missão é fomentar o turismo e a cultura no Município de Gramado. Temos o compromisso de cuidar de pessoas. Das que dependem do turismo e da cultura como meio de sustento, e daquelas que adotam Gramado como destino por amarem a cidade e o que ela oferece.

A decisão, tomada por unanimidade pelo nosso Conselho de Administração – formado pelas entidades empresariais que representam a comunidade – em reunião com a presença dos poderes executivo e legislativo do Município, foi objeto de força maior: diante da ausência de deliberações do Estado e dos prazos necessários à licitação e execução da estrutura dos espetáculos, a não-realização destes espetáculos não se apresentou como uma escolha.

Sabemos que isso frustra alguns dos nossos visitantes. Cabe ressaltar que, justamente por esse motivo, a Gramadotur não havia liberado a venda oficial dos ingressos. Precisávamos de certezas. No entanto, a certeza que temos é que a decoração deste ano, cuja produção já está em execução, surpreenderá. Será calorosa, acolhedora e memorável. Perfeita para celebrar os 35 anos do evento.

Inúmeras empresas, dos mais de 50 municípios impactados pelo evento, esperam no Natal Luz um fôlego para a sua retomada, nesta crise causada pela pandemia. Tranquiliza o fato de termos efetuado pesquisa nacional, com amostra representativa, em que se constata que a expectativa de quase 80% do público é que “a cidade esteja lindamente decorada”, e para quase 70% do público “Gramado por si só, já é atração”. Desta forma, podemos afirmar que teremos um bom público, garantindo emprego e renda.

Convocamos a nossa comunidade: o momento é de união. De cada cidadão decorar a fachada da sua residência, do seu comércio, sua vitrine e o interior da sua empresa de uma forma surpreendente. De mostrar a força dessa gente visionária que construiu o maior festival natalino do mundo. Estamos juntos.

Evitando aglomerações e zelando pelos protocolos de biossegurança comunicamos empatia. É isso que o público e o patrocinador esperam de um destino responsável. Estamos cuidando de Gramado, e da reputação inigualável que ela construiu ao longo do tempo, por cuidar bem das pessoas.

O que esperar, portanto, do 35º Natal Luz de Gramado? Encanto e responsabilidade. A Gramadotur não promoverá ações que exponham as pessoas a riscos desnecessários. Ou seja, esqueçamos, para 2020, dos velhos modelos de show de acendimento e parada de natal, cuja beleza atraía aglomerações. Estudamos novos modelos de atrações. Será um Natal difícil para muita gente por conta da pandemia. Ofereceremos beleza, empatia, solidariedade. Uma cidade sem igual, que sabe receber como ninguém. Queremos ficar marcados para sempre na memória do público, mas apenas pelos bons momentos vividos em Gramado.

Rafael Carniel de Almeida

Presidente da Autarquia Municipal Gramadotur

A palavra das autoridades:

“Trata-se de uma matéria técnica e científica. Não podemos ir contra as manifestações científicas e promover eventos que possam contribuir para disseminação do coronavírus. Lamentamos ter que tomar esta decisão”.

Prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci.

“O sentimento é de uma decisão difícil que o Conselho da Gramadotur teve que tomar, mas necessária no momento em que nossa preocupação é com uma cidade segura e responsável. Somos sensíveis ao momento que o País e o mundo vivem e não seria diferente com Gramado. Precisamos agora focar na decoração da cidade e oferecer aos nossos visitantes um destino agradável e seguro, sendo responsável com os visitantes e com os empreendedores de Gramado”.

Jorge Maldaner, Presidente do Conselho da Gramadotur

“Estamos passando por um momento muito delicado e completamente diferente, mas temos que pensar em primeiro lugar, na saúde e segurança de todos, fico muito triste que nossos espetáculos do Natal Luz não vão acontecer. A cada dia que passa temos que nos reinventar, desta forma, penso que deveríamos pensar em uma outra forma de criar eventos natalinos com todos os protocolos de saúde, para que a nossa comunidade não fique prejudicada. Mas nossa cidade vai estar decorada e acredito que por sermos referência vamos ter um turismo com responsabilidade e segurança”.

Rosi Ecker Schmitt, Presidente da Câmara de Vereadores de Gramado.