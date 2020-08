Prefeitura adotará novas medidas para reforçar o distanciamento e evitar aglomerações durante a pandemia

Continua depois da publicidade

Com relação à decisão do Poder Judiciário solicitando medidas a serem adotadas para a fiscalização do cumprimento do distanciamento e aglomerações, principalmente na área central da cidade, a Prefeitura de Gramado informa que:

– Desde o início da pandemia tem realizado orientações e fiscalizações em todo o município, incluindo as áreas urbanas e rural, a fim de assegurar o respeito aos protocolos de prevenção ao Covid-19, como distanciamento, evitar aglomerações e uso obrigatório de máscaras;

– Estas ações resultaram em mais de 3 mil abordagens pelos monitores sanitários; cinco processos sanitários com interdição de estabelecimentos, dos quais dois no último sábado; e registro de duas ocorrências policiais por agressões recebidas pelos fiscais de parte de comerciantes;

– Somam-se a isso outras medidas de prevenção ao Coronavírus que já estão sendo realizadas, como investimentos em recursos humanos na área da saúde e criação da tenda Covid, com atendimento exclusivo às pessoas com síndromes gripais. Este posto funciona diariamente, das 7 horas à meia-noite.

– Cabe à Vigilância Sanitária, ainda, o monitoramento das pessoas que estão em isolamento domiciliar;

– Nas duas principais entradas da cidade estão sendo feitas barreiras sanitárias aos finais de semana;

– Para evitar aglomerações e o cumprimento dos protocolos de distanciamento, a Prefeitura de Gramado está investindo em sistema de monitoramento de aglomerações com uso de equipamentos que detectam, em tempo real, as aglomerações. Num primeiro momento, os equipamentos serão instalados na Rua Coberta, devendo ser estendido após para a Praça das Etnias e Lago Negro;

– A Prefeitura de Gramado está contratando mais 23 monitores sanitários, que devem se somar aos profissionais que estão atuando no momento. Projeto de lei neste sentido está sendo encaminhado à Câmara de Vereadores;

– É reiterada aos moradores, turistas e empresários a necessidade de adoção de medidas de prevenção ao Coronavírus, como o uso de máscaras, manter o distanciamento social e respeitar os protocolos sanitários.–