UCS Hortênsias ainda recebe estudantes com bolsas e descontos

Há pouco menos de um mês de ter iniciado o semestre letivo, a UCS Hortênsias, em Canela, ainda recebe estudantes. É possível matricular-se nos cursos de graduação do bacharelado (Administração, Ciências Contábeis, Direito e Nutrição) ou nos superiores de curta duração do UCS Tec: Eventos, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Hotelaria e Marketing. Ainda, há diversas ofertas em EaD, com vestibular on-line e bolsas de 20% para toda a etapa estudantil.

A UCS, considerada uma das melhores instituições privadas da América Latina e do Caribe, inovou ao lançar a proposta de o futuro acadêmico ingressar a qualquer época do ano no ensino superior por meio do processo seletivo contínuo. Assim, não é preciso esperar as épocas dos concursos vestibulares regulares.

Estudar na UCS significa ter acesso a vários benefícios, incluindo descontos para estudantes com mais de 55 anos de idade ou para quem busca uma segunda graduação, entre outros. Para os cursos presenciais de Administração, Ciências Contábeis e Direito, por exemplo, há 2.000 bolsas de 50% para acadêmicos que se transferirem para a Universidade.

Mais informações sobre cursos e benefícios de se estudar na UCS podem ser conseguidos pelo telefone/WhatsApp (54) 99941, do campus, ou pelos e-mails: [email protected] e [email protected]. Mais informações, acesse ucs.br.