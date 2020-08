Bustour promove distanciamento controlado usando mascotes de atrações em miniatura

Continua depois da publicidade

O Bustour, frota de ônibus panorâmicos que percorrem atrações turísticas de Gramado e Canela, voltou a circular neste mês de agosto e trouxe uma novidade que promete encantar o público. Adotando as medidas de distanciamento controlado, com 1,5 metros entre as pessoas, alguns assentos dos ônibus estão sendo ocupados por passageiros muitos especiais: miniaturas dos mascotes de atrações turísticas da Serra Gaúcha.

“A ideia é promover o turismo responsável e o respeito aos protocolos de saúde com uma ação lúdica. No lugar de usar laços e faixas, a presença dos bonecos traz uma mensagem que educa e conscientiza, ao mesmo tempo em que diverte. Não apenas os pequenos, como também os adultos. Afinal, todos se lembram da infância com a imagem de um ursinho de pelúcia”, explica Adriane Brocker Boeira Guimarães, diretora do Bustour. Entre os ilustres passageiros que os turistas encontram no Bustour estão mascotes em miniatura do Laghetto, Snowland, Prawer, Caracol, Criamigos, Bondinhos Aéreos, Alpen Park, Master Hotéis r Mini Mundo, todos acomodados nos assentos com cinto e adesivos sobre o distanciamento.

Os ônibus do Bustour, que passam por 37 pontos de parada em Gramado e Canela, estão operando nas sextas-feiras e nos sábados, das 9h às 18h, seguindo rígidos protocolos de segurança e higiene: uso obrigatório de máscaras, dispensers de álcool 70%, aferição de temperatura corporal obrigatória no embarque, tapetes sanitizantes nas portas de acesso, vidros e lona superior abertos, para permitir a circulação de ar, entre outras medidas. “Contamos com uma equipe para fazer uma higienização frequente de corrimãos e áreas de contato comum, e fazemos a limpeza geral de cada ônibus ao final da rota. Até os mascotes tomam banho diariamente, ficando limpinhos e prontos para um novo tour nas ruas de Gramado e de Canela”, completa Adriane Brocker Boeira Guimarães

Bustour

Inspirado pelas principais cidades turísticas do mundo, o Bustour funciona com sistema hop on hop off (embarque e desembarque livre), onde o passageiro tem a liberdade de montar seu roteiro, podendo subir e descer quantas vezes quiser para visitar parques e atrativos. São oito veículos, totalmente equipados com o que há de mais moderno, incluindo áudio em português, inglês e espanhol apresentando as principais informações histórico-culturais da região. O roteiro possui 37 pontos de parada, passando por importantes atrações e pontos turísticos de Gramado e Canela.