Canela – Brigada Militar realizou ação em combate ao tráfico nesta quinta-feira

Ação realizou diversas abordagens nos bairros

Na quinta-feira (27), a Brigada Militar realizou uma operação no município de Canela. Além das guarnições do efetivo local, foram empregados Policiais Militares da Força Tática.

O objetivo da ação foi o combate ao tráfico de drogas, visando a fiscalização de bares, abordagens a veículos suspeitos e identificação de foragidos.

Foram realizadas barreiras policiais em vários pontos da cidade, sendo abordadas e identificadas 353 pessoas e fiscalizados 212 veículos. Confeccionados 29 autos de infrações de trânsito e recolhidos 16 automóveis.





Em uma das abordagens no Bairro São Lucas foi abordado um jovem de 20 anos, sendo encontrado em revista, dentro de uma sacola plástica em sua mochila uma porção de maconha pesando 21 gramas.

Capitão Ubirajara da Rocha Dill, comandante da Brigada Militar de Canela, que coordenou a operação, destacou a ação como positiva: “Esse tipo de operação causa inquietação nos criminosos e aumenta a sensação de segurança da comunidade. Como nos disseram as pessoas de bem durante a ação: Como é bom caminhar a noite com tranquilidade, achamos que não poderíamos mais fazer isso. Então essas situações nos trazem a certeza que estamos no caminho certo. A BM de Canela irá continuar com essas ações integradas em outras áreas do município. Todos ganhamos, mas a comunidade de bem é o alvo principal”.

Foto: Eliton Velho