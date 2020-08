Faccat é parceira do APERS em projeto sobre Covid-19

Continua depois da publicidade

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) estão participando do projeto “Documentando a experiência da COVID-19 no Rio Grande do Sul”, que está sendo organizado pelo Arquivo Público do Rio Grande do Sul (APERS). Além da Faccat, diversas universidades do Estado são parceiras. De acordo com o APERS, a principal finalidade é documentar e preservar registros sobre esse período de pandemia para futuras análises de pesquisadores e interessados em geral. A iniciativa é uma ação coletiva, interinstitucional e interdisciplinar para recolhimento e difusão de registros sobre o cotidiano das pessoas desde o começo da pandemia. “Será uma massa documental muito interessante, e para as pesquisas futuras, muito importante. Todos terão acesso”, destaca a professora Sandra Donner, do curso de História da Faccat.

A pesquisa tem dois eixos principais: preenchimento espontâneo de formulário on-line e entrevistas de História Oral. “A Faccat também irá ajudar na divulgação do formulário on-line pelo Vale do Paranhana e vai coletar as memórias e histórias das pessoas, por meio da entrevista de História Oral, que é um método historiográfico bem consolidado”, explica a historiadora e professora da Faccat, Sandra Donner.

História Oral

Cada uma das faculdades de História, integrantes do projeto, escolheu um determinado tipo de público para a realização da entrevista de História Oral. “A Faccat escolheu entrevistar as pessoas do setor coureiro calçadista, tanto gestores como trabalhadores, e do setor de serviços. Desta forma vamos entender como é que a crise econômica, provocada pela Covid-19, afetou a vida dessas pessoas aqui no Vale”, salienta a professora Sandra Donner.

As entrevistas

Para a realização desta etapa, os docentes Andrea Helena Petry Rahmeier (coordenadora do curso de História), Daniel Luciano Gevehr e Sandra Donner, terão o apoio dos acadêmicos da disciplina de Tópicos Especiais. Estes participarão da seleção dos entrevistados e acompanharão os professores nas entrevistas “Os acadêmicos vão poder aprender como aplicar o método da História Oral, já que existe toda uma metodologia para fazer”, enfatiza Sandra.

Os documentos gerados ficarão acessíveis para todos os alunos no Acervo Regional de História, na Faccat, e no Arquivo Público do Rio Grande do Sul.