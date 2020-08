Gramado confirma 32 novos casos

Continua depois da publicidade

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado desta sexta-feira (28), registra mais 32 notificações de casos positivos. Outras 36 pessoas se recuperaram para Covid-19 no município, totalizando 671 curados. Até o momento são 739 registros positivos, sendo que 53 estão em isolamento domiciliar. No total foram feitas 6.038 testagens, com 5.299 resultados negativos.

O Hospital São Miguel está com dez pacientes residentes internados, sendo quatro confirmados. Dos casos positivos na unidade, dois estão na UTI e dois na Enfermaria. Já cinco que estão na Enfermaria e um na UTI são considerados suspeitos para Covid-19.

Já entre as internações de não residentes, quatro confirmados, sendo que dois se encontram na UTI e dois na Enfermaria. Há também dois pacientes na Enfermaria e dois na UTI considerados como suspeitos.

Síndromes Gripais

No boletim desta sexta-feira também foram atualizados os casos de síndrome gripal. No total, 2.249 pessoas foram monitoradas desde 23 de março. No momento 191 pessoas estão sendo acompanhadas.