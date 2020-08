Gramado – Saiba os pontos de coleta de resíduos especiais do município

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente reforça que cada resíduo de lixo apresenta uma forma de destinação. Caso sua reciclagem não seja feita de forma correta, ocorre dificuldades em sua separação. Com o intuito de facilitar a destinação correta no município, foram estabelecidos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), citados abaixo.

Pilhas e celulares

Posto de Saúde do Bairro Centro;

Posto de Saúde do Bairro Várzea Grande;

ESF do Bairro Vila Olímpica;

Posto de Saúde do Bairro Piratini;

Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

Área de Gestão de Resíduos (Localizada na Rua Serafim Benetti, nº 1.200, entre 8h e 16h)

Eletroeletrônicos

Fórum da Comarca de Gramado;

Área de Gestão de Resíduos.

Pneus

Área de Gestão de Resíduos.

Medicamentos vencidos e seringas

Secretaria Municipal da Saúde.

Lâmpadas

O descarte de lâmpadas é regido pela logística reversa, que é um procedimento em implantação, no qual, os fabricantes se responsabilizam pela destinação correta dos resíduos. No Estado, é regido pela Resolução CONSEMA 333/2016. O consumidor deve procurar o local onde adquiriu o produto para descartá-lo corretamente.

As lâmpadas também pode ser entregues na Área de Gestão de Resíduos.

Óleos lubrificantes

As embalagens de óleo lubrificante são objeto de logística reversa, no qual, deve ser contatado o revendedor ou o fabricante do produto.

Móveis

Os móveis de origem residencial podem ser coletados pelo município. Informações podem ser obtidas junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no telefone (54) 3286-2549.

Resíduos de jardins

Os resíduos verdes, originados de limpeza e manutenção de jardins podem ser destinados à Secretaria de Obras e Serviços urbanos, que poderão ser transformados em compostos.

