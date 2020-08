PSDB de Canela reúne pré-candidatos

Continua depois da publicidade

Na última quarta-feira, 26, ocorreu uma reunião com os principais nomes que manifestam intenção de concorrer nas eleições de 2020 pelo PSDB.

Regido pelas normativas e restrições impostas pela pandemia e de acordo com todas a regras, incluindo uso de máscara e distanciamento, o encontro serviu para explanar e debater pontos do plano de governo do partido para o município. Na oportunidade também foram discutidas orientações jurídicas, de comunicação, marketing e redes sociais entre os participantes para a próxima eleição.

Além dos potenciais ou já pré-candidatos do partido, também estavam presentes Jaison Remonti, presidente da ala jovem, o vice-presidente municipal, Fabiano Faes, o Binho, a vereadora Carmen Seibt e o presidente municipal e atual vice-prefeito de Canela, Gilberto Cezar.

Segundo assessoria do partido encontros semelhantes vinham ocorrendo mensalmente, de manera on-line, e devido a proximidade das eleições, e cumprindo os decretos vigentes pelo atual estado de bandeira laranja da região e atendendo um pedido de próprios membros do partido, o encontro presencial foi viável, com respeito aos protocolos sanitários.

Presidente se manifesta sobre o pleito e majoritária

“O trabalho que estamos buscando é resultado de um amplo e trabalhoso processo, em Canela, de consulta às bases partidárias. Foi um ano de debates pelos mais diversos bairros da cidade, que parou um pouco com a Pandemia, mas que foi suficiente para formar uma qualificada proposta e nominata de vereadores para apresentar a comunidade de Canela. Temos que pensar em Canela acima de tudo e de todos.” destacou o presidente Gilberto Cezar.

Queremos participar deste pleito para fazer contribuições do nosso partido para dez áreas temáticas da agenda de Canela: combate à pobreza, desenvolvimento econômico, educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, reforma administrativa, relações com o Estado e União, saúde, segurança e turismo, além de posições a captação de investimentos e parcerias público-privadas.

A partir de agora com as composições políticas, iremos debater os textos finais elaborados por nossos filiados e técnicos, para trabalhar uma conjuntura desafiadora que será de 2021 a 2024. É sempre um compromisso máximo do PSDB a tônica de Canela acima de tudo e de todos.