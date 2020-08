PTB manifesta apoio ao MDB para eleições em Canela

Continua depois da publicidade

O presidente do MDB de Canela, Vilmar Santos e o atual prefeito e pré-candidato pela sigla, Constantino Orsolin, participaram de mais uma live na noite de terça-feira (25), no Amarelão (sede do partido), juntamente com o presidente do PTB de Canela, Pedro Maciel. Na reunião virtual o líder petebista confirmou o apoio do partido à coligação que terá o candidato do MDB como cabeça de chapa nas eleições municipais deste ano. “Para termos um futuro de desenvolvimento para Canela precisamos manter este projeto! Como PTB temos muito orgulho de já fazer parte deste governo e adianto que o nosso partido continuará apoiando o MDB”, revelou Pedro Maciel.

O presidente emedebista Vilmar Santos agradeceu a confiança no projeto e a parceria de sucesso realizada até o momento. “É muito bom saber que podemos contar com o PTB novamente. Essa união de forças políticas está sendo responsável pelo crescimento de Canela nos últimos anos e não vamos abrir mão disso em nome da nossa população. Canela não pode retroceder!”, destacou Vilmar Santos. Já o pré-candidato Constantino Orsolin lembrou da importância dos partidos da base nesta última administração municipal, que contribuíram para inúmeras conquistas e aprovação de diversos projetos. “A continuidade desta proposta de pacificação política é um desejo da comunidade. E saber que o PTB estará ao nosso lado novamente é motivo de muito orgulho”, comentou Orsolin.

Articulações por uma candidatura única

O apoio do PTB se soma ao do partido Republicanos, que na semana passada também confirmou que estará presente na coligação capitaneada pelos emedebistas. O presidente Vilmar Santos lembrou que o MDB ainda trabalha em busca de uma candidatura única para a Prefeitura de Canela. “Entendemos que os próximos anos serão difíceis para a administração municipal e será fundamental contar com forças políticas e comunitárias. Por isso nossos esforços ainda estão voltados para conversas e discussões com outros partidos, sempre pensando primeiramente nos interesses da comunidade canelense”, ressaltou Vilmar Santos.

Encontros virtuais sempre nas terças-feiras

As lives do MDB de Canela ocorrem sempre nas terças-feiras, a partir das 19 horas, pelo Facebook @mdbcanela. “Juntos somos mais fortes e isto ficou comprovado nos últimos quatro anos! Tenho orgulho de ser o líder deste processo e conclamo aos canelenses e demais lideranças políticas para que continuemos de mãos dadas, trabalhando para o nosso povo”, finalizou Constantino Orsolin.