Bombeiros seguem buscas por morador de Canela desaparecido no Rio Tainhas

O corpo de Rogério Padilha de Brito, 49 anos, foi encontrado neste domingo (30), em Jaquirana. Ele e o filho, Luan Campos de Brito, 19, havia desaparecido na tarde de sábado (29), enquanto pescavam no rio Tainhas.O cadáver foi localizado por volta de 10h.

A operação de busca segue sendo realizada pelas equipes de Bombeiros de Vacaria e da Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS) do Corpo de Bombeiros do Estado (CBMRS), já que Luan segue desaparecido.

A operação de busca, que iniciou no sábado, foi retomada nesse domingo no início da manhã. Policiais Civis, que estiveram no local na noite de sábado, também retornaram ao local para coleta de provas e investigação do caso.

Rogério, secretário municipal de Transportes de Jaquirana, estava licenciado do cargo para disputar o pleito eleitoral neste ano.

Luan era morador da cidade de Canela.

Fotos: Reprodução