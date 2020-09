BM de Canela salva bebê engasgado

Continua depois da publicidade

Na noite de domingo (30), um casal chegou no Quartel da Brigada Militar de Canela, por volta das 23h40min, aflito, com uma criança de um ano e seis meses aparentemente desfalecida, engasgada e convulsionando. O bebê, ainda, não apresentava reflexos e com os olhos virados para cima.

O Policial Militar, de serviço na sala de operações, rapidamente iniciou procedimento na menina tentando desengasgá-la, e como a viatura da Brigada Militar estava em atendimento de ocorrência, fez contato com os Bombeiros informando a situação.

A mãe bastante nervosa disse que nunca tinha acontecido isso com a filha. Como a massagem não estava tendo resultado, o soldado realizou uma sucção via nasal. Após três sucções a criança deu sinal de vida, vindo a sair o que parecia ser leite pela sua boca e nariz, iniciando um choro bem fraquinho.

Quando percebeu que estava tendo êxito, o militar continuou com a massagem e a bebê já conseguia respirar. Logo chegou a ambulância dos Bombeiros encaminhando a pequena para o hospital. Posterior a guarnição de serviço deslocou para ver o estado da criança, sendo informado que levaram ela para Gramado para realizar exames, pois ficou muito tempo desacordada. Na sequência um funcionário do hospital informou que a menina não corria risco de morte e que iria ficar internada, pois estavam com suspeita de estar com leite nos pulmões, para a realização de outros exames, mas estava dormindo tranquila, tendo a sua mãe permanecido de acompanhante.

Após seu turno de serviço o Policial Militar ainda passou no hospital para ver como a menina estava. Em abril deste ano o Policial Militar, já havia ajudado a salvar, juntamente com uma colega, um recém-nascido também engasgado com o leite materno.

