Colisão de trânsito deixa condutor ferido em Canela

Uma colisão entre um utilitário e uma van deixou um homem ferido, por volta das 17h desta segunda (31), na rótula das ruas Almirante Barroso e Assis Brasil, na Vila Maggi, em Canela.

Segundo relatos, a van colidiu contra a lateral da Fiat Strada, fazendo com que o condutor tivesse que ser retirado com cuidado do veículo, devido à suspeita de ferimentos graves.

Fotos: Renata Willrich – Folha de Canela

A ocorrência foi atendida pelo Samu, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, que utilizou a técnica de ângulo zero para a retirada da vítima. Como se tratava de um utilitário, foi feita a remoção do teto do veículo para a entrada com a maca na técnica de resgate.

A vítima foi conduzida ao Hospital de Caridade de Canela, mas estava consciente no momento da remoção.

As vias ficaram interrompidas durante o atendimento da ocorrência.