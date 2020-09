Continua depois da publicidade

Nesta terça-feira (1º), será realizada uma live beneficente em prol do Hospital Arcanjo São Miguel (HASM). Os valores arrecadados serão destinados à compra de equipamentos. A apresentação será feita pelo cantor Serginho Moah. O show será transmitido a partir das 20h, no canal do Youtube do artista. Doações poderão ser feitas através do QR Code mostrado na tela durante a transmissão.