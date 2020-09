Temporada de Inverno On-line inspira outros eventos de Canela

Continua depois da publicidade

O sucesso da Live Show de Dia dos Namorados inspirou a criação de eventos virtuais em Canela. Com as restrições impostas pela pandemia, a Secretaria de Turismo e Cultura reformulou a Temporada de Inverno, que continua até 18 de setembro, e o modelo on-line será seguido na Semana Farroupilha, além de ser estendido para o 33° Sonho de Natal.

O diretor do Departamento de Eventos da Secretaria de Turismo de Canela, Carlos Eduardo Fernandes, destaca que a proposta da programação virtual é valorizar artistas e talentos locais. “No encerramento da Temporada de Inverno, teremos lives com músicos tradicionalistas para valorizar a cultura gaúcha”, afirma Fernandes.

SEXTA LIVE SHOW

Para a vocalista da banda Cromática, Milena Dallarosa, que tocou na noite da última sexta-feira, 28, o modelo virtual da programação da Temporada de Inverno possibilita que a comunidade possa conhecer o trabalho dos músicos locais. “Muita gente não assistia aos shows presenciais, mas agora pode conferir as apresentações sem sair de casa, pelo celular”, afirma. Milena destaca que a pandemia afetou o setor cultural. “Todos os setores sofreram impactos e estão mobilizados, mas nenhum governo tinha olhado para a classe artística. Tenho amigos que precisaram vender instrumentos para arrecadar recursos. A Temporada de Inverno de Canela é uma oportunidade para mostrar nosso trabalho”, reconhece.

SONHO DE NATAL

O 33° Sonho de Natal de Canela será lançado de forma virtual nesta quarta-feira, 2, a partir das 20h, pelos canais Canela Paixão Natural no Youtube e no Facebook. O conceito do evento e os estudos para viabilização dos protocolos de saúde serão apresentados pelo secretário de Turismo, Ângelo Sanches, e pelo diretor artístico do Sonho, Elias da Rosa.

Foto: Cleiton Thiele