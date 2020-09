Canela registra 07 novos casos e 12 pacientes recuperados em boletim diário

Continua depois da publicidade

O boletim epidemiológico de Canela desta terça-feira (01), registrou mais 07 notificações de casos positivos. Outras 12 pessoas se recuperaram para Covid-19 no município, totalizando 479 curados. Até o momento são 528 registros positivos, sendo que 31 permanecem ativos.



Hospitalizados

Atualmente 10 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que sete tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e três ainda aguardam os resultados dos exames.

👉 Deste total um paciente suspeito está na UTI do HCC, enquanto outros três pacientes confirmados e dois pacientes suspeitos ocupam leitos de enfermaria e média complexidade (suporte respiratório) no Hospital de Canela.



Retificação sobre o 14º Óbito

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela corrige dados que envolvem o 14º óbito de residente do município devido a complicações ocasionadas pela Covid-19.

A paciente de 57 anos que faleceu no Hospital Geral de Caxias do Sul, no dia 13 de agosto, era suspeita de estar contaminada e não um caso confirmado, conforme divulgado na data. A referida paciente nunca esteve nos registros de óbitos da Covid-19 em Canela.

Atualmente o município contabiliza 18 óbitos de residentes devido a complicações relacionadas ao novo coronavírus.