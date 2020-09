Exposição Clara Pechansky y sus Amigas estreia em Gramado

Continua depois da publicidade

A exposição “Clara Pechansky y sus Amigas”, que já passou pelo México e pela Galeria Gravura, em Porto Alegre, chega agora a Gramado. No dia 5 de setembro, a mostra abre no Centro Municipal de Cultura de Gramado, localizado na Rua Leopoldo Rosenfeld, 818, no Lago Joaquina Rita Bier. As obras poderão ser conferidas até o dia 30 de setembro, de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Na versão brasileira, Clara Pechansky traz um recorte de sua obra, com 7 desenhos que focam a época da Ditadura Militar no Brasil. Todas as 33 convidadas, entre elas a gramadense Rita Gil e a caxiense Mara Galvani, mostram trabalhos sobre papel. Técnicas como fotografia, pintura, desenho e gravura em metal, xilogravura, litografia e arte digital estão incluídas, formando um grande mosaico artístico. A maioria das artistas vive em cidades brasileiras, mas há selecionadas que residem na Espanha e nos Estados Unidos. São convidadas especiais as artistas Anico Herskovits, Ena Lautert e Liana Timm.

O catálogo da exposição patrocinado pela Secretaria Municipal da Cultura de Gramado e o texto foi escrito por Clara Pechansky, responsável pela concepção e curadoria das três exposições. Escrito em português e em espanhol, com comentários sobre as obras de cada artista, o catálogo foi diagramado pela artista Liana Timm e distribuído no México e no Brasil.

Confira as 34 artistas participantes da exposição

Anico Herskovits, Arlete Santarosa, Beatriz Balen Susin, Bebete Luz, Bernardete Conte (Estados Unidos), Claudia Sperb, Clara Pechansky, Cleusa Rossetto, Débora Lora, Eliane Santos Rocha, Ena Lautert, Ermínia Marasca Soccol, Esther Bianco, Fernanda Soares, Flávia de Albuquerque, Graça Craidy, Helena Schwalbe, Liana Timm, Lilia Manfroi, Linda de Sousa (Espanha), Mabel Fontana, Mara Galvani,Marise Zimmermann (Estados Unidos), Marta Loguercio, Miriam Tolpolar, Nara B. Sirotsky, Ondina Pozoco, Rita Gil, Silvia Marsson, Susane Kochhann, Suzel Neubarth, Thalma Rodrigues, Vera Reichert e Zoravia Bettiol.