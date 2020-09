Continua depois da publicidade

Programação virtual será transmitida de 18 a 27 de setembro na página da Prefeitura no facebook

A 10ª edição do Festival da Primavera – Frühlingsfest de Nova Petrópolis será online em 2020. O evento, organizado e planejado por uma comissão formada por representantes do Poder Público, paisagistas, expositores e representantes de entidades do Município, contará com transmissão de vídeos de oficinas e cenários de paisagismo de 18 a 27 de setembro, na página da Prefeitura de Nova Petrópolis no Facebook.

A decisão da comissão organizadora por um evento virtual vem ao encontro das determinações e cumprimento dos protocolos do Governo Estadual no combate à Covid-19. A equipe planeja transmitir vídeos diários com conteúdo voltado ao paisagismo, plantio e manutenção de jardins e uma palestra com o Randall Fidencio, paisagista renomado, coordenador da Vila Nina, conhecido pelo público como Rei da Kokedama.

O Concurso Fotográfico do Festival da Primavera – Frühlingsfest está cancelado em 2020 e não haverá exposição de jardins e programação presencial na Rua Coberta. “Decidimos em conjunto preservar pela saúde dos nossos moradores e do público realizando a 10ª edição do evento totalmente de forma virtual. Estamos preparando oficinas e uma palestra com conteúdos relevantes para afirmar o propósito do evento”, destaca a secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis, Roberta Liane da Silva.