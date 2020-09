O Santuário de Caravaggio de Canela sediará um fim de semana festivo

Continua depois da publicidade

Dias 5 e 6 de setembro o local contará com Romaria Motorizada e Missas no sistema drive-in.

A Romaria Motorizada (05), sairá da Igreja Matriz, às 9h30, rumo ao Santuário de Caravaggio. A expectativa é que, apesar do evento estar ocorrendo em setembro e não em maio como tradicionalmente ocorre, mais de 10 mil veículos participem. Carros particulares, frotas de empresas e caminhões de frete devem tomar o entorno da Catedral de Pedra cedo da manhã para seguirem o cortejo que será “puxado” pelo caminhão que será conduzido por Alex Razena, levando a imagem peregrina de Nossa Senhora de Caravaggio.

Todos os participantes receberão bênção na chegada ao Santuário e, às 15h, horário que deve finalizar a Romaria será celebrada uma Missa em frente ao Monumento da Prece.

Já no dia 6, às 10h30 o Bispo Diocesano D. Zeno Hastenteufel estará celebrando a Missa no Santuário. Encerrando a programação, mais uma Missa ocorrerá às 15h.

Neste fim de semana o Santuário deve receber muitas pessoas que fizeram promessas a Mãe de Caravaggio.

O reitor do Santuário Padre Victor afirma que “todos os devotos serão bem vindos no Santuário, pois precisamos, cada vez mais, rezar por dias melhores e pela paz no trânsito, mas chama a atenção ao pedido de que as pessoas não saiam de dentro dos seus automóveis, nem mesmo no decorrer das Missas.

Nos dois dias serão comercializados os tradicionais pastéis de massa caseira e, também galeto, que terão os tíquetes comercializados com antecedência, no valor de R$ 30. Os interessados em adquirir podem contatar com a comissão festeira ou na secretaria paroquial. Os alimentos serão entregues diretamente nos carros, evitando que as pessoas circulem pelo Santuário.

Foto: Diego Santos/Estrategiacom