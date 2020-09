Canela – Educação Infantil particular será a primeira a retornar

Continua depois da publicidade

A Administração Municipal comunicou que vai autorizar o retorno gradual das aulas presenciais em Canela. A partir do próximo dia 8, estarão liberadas a funcionar as escolas particulares de educação infantil. Já no dia 21 deste mês, poderão retornar as escolas infantis da rede pública e as conveniadas com o Município, além do ensino médio público e privado e do ensino superior privado (Canela não tem ensino superior público).

A decisão do governo municipal foi tomada durante reunião do primeiro escalão na tarde desta quarta-feira (2). Isso porque o Estado havia apresentado nova proposta escalonada, chamando os municípios à discussão a partir de sua realidade.

No caso da educação infantil da rede municipal, foram pontuadas situações de que as escolas cumprem também uma função social. Há crianças, por exemplo, que encontram nelas a principal fonte de alimentação do dia.

Conforme a Administração, as escolas particulares não são obrigadas a retomar o trabalho presencial, mas, se o fizerem, deverão seguir regras como as públicas. A mais importante é organizar um protocolo de segurança sanitária conforme as diretrizes do Estado e apresentá-lo à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

Tanto na rede pública quanto na privada, pais e responsáveis terão o direito de não enviar os filhos às escolas, caso não se sintam seguros, mas deverão registrar essa preferência por escrito. Para esses casos, as instituições deverão proporcionar acesso a atividades a distância.

Quanto ao retorno do ensino fundamental público e privado, o Município, por enquanto, seguirá o calendário proposto pelo Governo do Estado: dia 28 de outubro para os anos finais e 12 de novembro para os anos iniciais. Porém, se o contexto permitir, Canela poderá antecipar o retorno desse nível.

A Administração lembra que as aulas presenciais só serão possíveis se a macrorregião da Serra mantiver bandeira amarela ou laranja. No caso de vermelha, todos retomarão as aulas a distância.