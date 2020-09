Canela – Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas na Miná

Continua depois da publicidade

A acusada havia assumido o ponto depois que seu marido foi preso pelo mesmo crime

A Polícia Civil de Canela prendeu mais uma traficante nesta terça-feira (01). Em buscas realizadas em uma residência no Bairro Miná, uma traficante foi presa em flagrante. No local, foram apreendidas quantidade de maconha e dinheiro da venda da droga.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, informa que o local e a traficante vinham sendo investigados pela Polícia Civil, que representou pela expedição de mandado de busca e apreensão para a apreensão de droga e comprovação do tráfico, sendo novos elementos juntados ao inquérito policial em andamento. “Precisamos de inteligência policial e sólidos elementos de investigação, para que os suspeitos permaneçam presos preventivamente”, destacou a autoridade.

A ação integra a Operação Anjos da Lei, da Delegacia Regional de Gramado, que combate o uso e o tráfico de drogas nas imediações de escolas. O ponto de drogas fechado na ação policial é próximo à escola do Bairro.

A investigado foi presa em flagrante e encaminhada ao Presídio Estadual de Caxias do Sul. De acordo com a Polícia Civil de Canela, ela havia assumido a função no tráfico de drogas depois que seu marido também foi preso no mesmo local.

Foto: Reprodução/Polícia Civil