Gramado confirma o 14º óbito de não residente

Continua depois da publicidade

O Centro de Operações em Emergências (COE) Gramado e o Hospital São Miguel lamentam o registro de mais um óbito de não residente no município, decorrente de Covid-19.

É um paciente do sexo masculino, de 72 anos, morador de Rolante, com comorbidades. Ele estava internado em Gramado via Central de Regulação de Leitos do Estado.

O falecimento ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 02 de Setembro. O paciente estava internado na UTI. Este é o 14º óbito de não residente com diagnóstico positivo para Covid-19.