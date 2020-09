O futuro da alimentação e da gastronomia será tema da segunda edição do Festuris Connection

Continua depois da publicidade

Evento online exclusivo acontece de 6 a 8 de outubro e será transmitido diretamente dos empreendimentos da coleção Casa Hotéis, em Gramado/RS

Após o sucesso da primeira jornada, o Festuris Connection tem a sua segunda edição confirmada para mais um evento online exclusivo de 6 a 8 de outubro. Desta vez o tema central será “O futuro da alimentação e da gastronomia – Origem, Mesa, Turismo”, conectando as experiências e culturas de cinco países latinos: Brasil, México, Paraguai, Peru e Panamá. As transmissões serão realizadas diretamente dos empreendimentos da coleção Casa Hotéis (Casa da Montanha, Wood e Parador).

É tempo de refletir sobre o futuro, e também de debater e trocar experiências acerca dos desafios e das soluções para estas áreas tão importantes para a humanidade. A alimentação, fundamental para nossa sobrevivência, saúde e desenvolvimento. E a gastronomia, que além de cultura e do elo de congraçamento entre pessoas e povos, é geradora de milhões de empregos e renda em todo o mundo.

“Será uma oportunidade de valorizar a força e o protagonismo do Brasil no agronegócio e na indústria de alimentos, e de associar nossa identidade e territorialidade como valor para a gastronomia e turismo, tudo isso junto com a possibilidade de interagir e trocar experiências com casos de sucesso do nosso país e do exterior”, destaca a curadora do evento, Luciana Thomé.

A proposição deste tema para o evento surgiu da reflexão sobre a inter-relação entre a produção agrícola, a gastronomia e o turismo. Existe um processo circular nesta cadeia que evidencia a necessidade de reconhecimento e valorização das identidades, culturas, biomas e os produtos de origem para os territórios. Além disso, o turismo consolidou-se como uma alternativa à agricultura familiar e a cadeia de valor da gastronomia atua como meio de transformação social.

“O turismo é uma atividade extremamente abrangente e alcança mais de 50 setores da economia. Entendemos que é preciso trazer à mesa de debates as tendências do mercado, e uma das tendências é o retorno do homem para a natureza e suas origens. O Brasil é uma potência, mas podemos ser muito maiores e o turismo, por exemplo, pode vir alinhado com o agronegócio. Sempre fomos inovadores em nossos projetos, olhando o turismo por diferentes janelas que possibilitem o crescimento econômico”, acrescenta a CEO do Festuris, Marta Rossi.

O Festuris Connection já conta com palestrantes confirmados dos cinco países convidados. A grade temática será apresentada nos próximos dias junto com a abertura das inscrições. Os ingressos de primeiro lote custarão R$ 99 para os três dias. O evento conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira e Casa Hotéis e tem a realização de Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos.