Wyndham Gramado lança campanha inovadora na hotelaria

Proposta do resort é incentivar o turismo regional e rodoviário, principal preferência dos turistas na retomada das viagens de lazer

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, em Gramado, está apresentando uma grande inovação na hotelaria. O resort, um dos três hotéis do Brasil mais desejados em wish lists de turistas nas buscas da plataforma Booking, lançou uma campanha especial para compras realizadas através da Central de Reservas do hotel, o Wyndham Gramado Dá um Gás para Você. Na promoção, o cliente que comprar de 03 ou 04 diárias ganha um voucher de vale combustível no valor de R$ 100, e se forem cinco diárias ou mais, o voucher é de R$ 200. “Nós sempre procuramos surpreender e antecipar as necessidades de nossos hóspedes, proporcionando experiências inesquecíveis para toda a família com serviços diferenciados e inovadores”, explica o gerente geral do Wyndham Gramado, Marc Balanger.

Segundo ele, o hóspede recebe o voucher no ato do check-in, podendo trocar o valor em posto de combustível credenciado na promoção, próximo ao hotel em Gramado. “Criamos essa novidade pensando no turista que vem de carro para cá, já que a maior parte das viagens neste momento tem sido para destinos mais próximos. A ideia é incentivar o turismo regional e rodoviário, o primeiro a voltar com força nesta retomada, com mais economia para o hóspede pegar a estrada até Gramado”, aponta Balanger. Em pesquisa realizada pelo TRVL LAB, laboratório de inteligência de mercado especializado em turismo, 47,42% dos entrevistados mostraram preferência por viajar de carro em 2020. Na mesma consulta, apenas 25,08% dos entrevistados disseram que pretendiam realizar alguma viagem internacional este ano.

Além da promoção Wyndham Gramado Dá um Gás para Você, o resort participa da campanha Big Presente. “A cada duas diárias, os hóspedes serão presenteados com ingressos para uma pessoa em 13 parques de Gramado e Canela. Como as duas promoções são cumulativas, quem ficar três ou mais diárias ganhará o voucher de combustível e os ingressos para os parques”, completa Balanger. Big Land, Alpen Park, Snowland, Parque Terra Mágica Florybal, Mundo a Vapor, Museu Egípcio, Museu do Automóvel de Canela, Parque Bondinhos Aéreos, Museus do Beatles e Mundo Gelado do Capitão estão entre os parceiros da promoção Big Presente.