Canela – PSL é o terceiro partido a confirmar apoio ao MDB

O presidente do MDB de Canela, Vilmar Santos e o atual prefeito e pré-candidato pela sigla, Constantino Orsolin, receberam o presidente do PSL de Canela, Algielto Bertusso – o Gringo, na noite de terça-feira (1º), no Amarelão (sede do partido), para um bate-papo virtual sobre o atual momento do município e o cenário político neste ano de eleições municipais. “É uma satisfação ter a presença do líder do PSL aqui na nossa casa, seja muito bem-vindo”, comentou Vilmar Santos.



Durante a live Algielto Bertusso confirmou o apoio do PSL à coligação que terá o candidato do MDB como cabeça de chapa no pleito municipal deste ano. “Vamos apoiar o MDB pela união política que este grupo conseguiu realizar em nossa cidade. Além disso é visível o desenvolvimento de Canela nos últimos anos, um mérito da competente equipe de secretários que está a frente da administração municipal. Precisamos dar continuidade neste projeto”, afirmou Bertusso.



O pré-candidato Constantino Orsolin agradeceu o apoio do PSL e lembrou da importância da sigla nas articulações em Brasília. “Os próximos anos serão muito difíceis e o MDB de Canela entende que é um momento de unir forças. Temos que aglutinar todos os setores do nosso município com o propósito de trabalhar pelo povo de Canela”, avalia o pré-candidato Constantino Orsolin.



CONTINUIDADE DOS PROJETOS

O presidente do MDB, Vilmar Santos, destacou a força do PSL na capital federal para buscar recursos e projetos para Canela. “O PSL é um partido com grande representatividade no congresso nacional e isso será fundamental para o nosso município. Precisamos trabalhar para dar continuidade aos projetos que estão em andamento em diversas áreas como assistência social, saúde, turismo, infraestrutura urbana, entre outras”, analisa Vilmar Santos.

O apoio do PSL se junta ao do Republicanos e ao do PTB, siglas estas que também já manifestaram oficialmente apoio ao MDB. “Ainda temos muito o que fazer por Canela! E vamos precisar de todas as forças vivas da nossa sociedade para dar seguimento a este projeto”, concluiu Constantino Orsolin.



ENCONTROS VIRTUAIS

SEMPRE NAS TERÇAS-FEIRAS

As lives do MDB de Canela ocorrem sempre nas terças-feiras, a partir das 19 horas, pelo facebook @mdbcanela. “Estamos em um período de pré-campanha e este será um canal de contato com a comunidade. Aqui vamos debater temas relacionados a diversos segmentos pensando sempre no futuro de Canela. Todos estão convidados a participar”, finaliza o presidente Vilmar Santos.

Foto: Reprodução