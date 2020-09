Festival de Cinema de Gramado é destaque no NOW em setembro

Continua depois da publicidade

Clientes da operadora também podem assistir a outros conteúdos que serão lançados em setembro, como programas, filmes e séries

Durante todo o mês de setembro, os clientes da Claro, podem conferir a estreia de novos filmes e séries para toda a família no NOW. Entre as produções de destaque está o filme O Segredo: Ouse Sonhar, que estreia no dia 03 de setembro. O longa, disponível no serviço de streaming da operadora, conta com Katie Holmes e Josh Lucas como protagonistas, é baseado no livro “O Segredo” e traz conceitos estruturados na lei da atração e a força dos pensamentos. Outros destaques ficam por conta dos longas Do Fundo do Mar 3 e Luccas Neto em O Mapa do Tesouro, além da exibição do Festival de Cinema de Gramado, que terá uma pasta exclusiva no NOW com os vencedores de edições anteriores.

Para os fãs de esportes, o mês conta com a volta da Libertadores da América, que reúne os principais times de futebol da América Latina, no dia 15 de setembro, além de diversos jogos do Campeonato Inglês. Também tem os jogos válidos pelo Torneio Roland Garros, entre os dias 27 de setembro e 11 de outubro. Todas essas disputas podem ser acompanhadas pelos clientes Claro por meio do aplicativo do NOW ou no NOW Online.

Para os apaixonados em séries, no dia 20 de setembro vai acontecer a cerimônia de premiação Emmy Awards 2020 e clientes Claro contam com uma pasta exclusiva no NOW com as séries indicadas ao prêmio para que possam maratonar suas produções favoritas. Destaque para a série DEVS, que já estreou no NOW, e Mrs. América, que estreia na plataforma em 19 de setembro. A 14ª temporada de D.P.A, Detetives do Prédio Azul, também é destaque entre as estreias do NOW e chega à plataforma e no dia 21 de setembro.

Com exclusividade do NOW, a recém chegada do serviço de streaming Starzplay à plataforma trouxe diversos benefícios para os clientes da operadora, que poderão acompanhar as mais conceituadas séries da atualidade. Destaque para The Act, que conta a história de Gypsy Rose Blanchard, uma jovem que passou a vida inteira acreditando ter uma grave doença por causa de Dee Dee, sua mãe superprotetora. A série Normal People, indicada ao Emmy Awards 2020, também é um destaque do Starzplay. O enredo acompanha dois jovens que devem enfrentar a chama do primeiro amor em meio às sutilezas das classes sociais e dos problemas familiares.

O acesso ao NOW é gratuito para todos os clientes da Claro pelo site e app para dispositivos móveis e assinantes de TV da operadora também assistem pelo canal 1 do controle remoto. No NOW, podem assistir quando quiser os seus programas de TV e ainda alugar filmes recém saídos do cinema.

Clientes dos planos móveis pós-pago da operadora contam com o Extraplay, uma franquia de dados exclusiva que permite aproveitar filmes e séries no NOW, com mais conforto no uso da sua internet móvel. O Extraplay dobra a quantidade de dados do plano, para uso exclusivo nos aplicativos de streaming de vídeo compatíveis com a funcionalidade, incluindo o próprio NOW, YouTube, Claro vídeo, Netflix.

Confira a lista de lançamentos do NOW em setembro:

O Segredo: Ouse Sonhar

O Chamado da Floresta

1917

Dora e a Cidade Perdida

Scooby! O Filme

Do Fundo do Mar 3

Bons Meninos

Bloodshot

Brooklin: Sem Pai Nem Mãe

Jumanji: Próxima Fase

Um Lindo Dia na Vizinhança

