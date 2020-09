Gramado – Explosões não são a causa dos abalos sísmicos; Cemaden segue investigando

Continua depois da publicidade

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), junto com especialistas em sismologia da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Brasília (UNB), estão investigando a possível origem dos tremores de terra que têm sido registrados em Gramado desde o dia 22, principalmente no bairro Piratini. Na manhã desta quinta-feira, dia 3, novos abalos foram sentidos em outros bairros no entorno do Piratini.

Estes organismos foram acionados pela Defesa Civil do Estado e do município. A Secretaria Municipal de Planejamento e Defesa Civil de Gramado já descartou a possibilidade deste tipo de evento ter origem em explosões com uso de dinamite em obras (clandestinas ou autorizadas). “Desde o primeiro fato foi feita uma fiscalização em todas as obras que pudessem usar este tipo de procedimento”, afirma a secretária Carmem Piazzi.

Como os tremores não foram registrados automaticamente no sistema de sismologia nacional, a investigação do fato pelos técnicos da USP e UNB deve ser pontual e minucioso nos sismógrafos para identificar a origem deles. Conforme a Defesa Civil do Estado, este tipo de evento sísmico está ocorrendo em diversas cidades do Brasil.

A ocorrência destes casos no município pode ser informada à Defesa Civil pelo telefone (54) 99629-6160, indicando local, dia e hora do fato, o que contribuirá para a investigação do fato nos sismógrafos das instituições.