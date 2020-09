Pelo segundo ano consecutivo, UCS figura na lista das melhores Universidades do mundo, de acordo com prestigiada publicação britânica

Continua depois da publicidade

Resultados foram divulgados na quarta-feira, dia 2 de setembro, por ranking apontado, em escala global, como o maior e mais diversificado na categoria de Ensino Superior

A Universidade de Caxias do Sul voltou a figurar na lista das melhores instituições de Ensino Superior do mundo, de acordo com o ranking divulgado na quarta-feira, dia 2 de setembro, pela prestigiada publicação britânica Times Higher Education.

Esse é o segundo ano consecutivo que a UCS é inserida na relação global. Em texto de apresentação da Universidade, o ranking destaca que a Instituição da Serra Gaúcha foi “construída com esforços da comunidade local e é gerida com o compromisso e o envolvimento de todos os setores da sociedade, que veem o Ensino Superior como uma fonte de desenvolvimento social”.

Apenas 52 Universidades brasileiras figuram na classificação. Se consideradas as Instituições do Rio Grande do Sul, somente sete aparecem no ranking. Ainda em relação ao território gaúcho, a UCS é uma das três Universidades gaúchas de natureza privada e comunitária que constam na listagem.

De acordo com a publicação britânica, o ranking Times Higher Education World University 2021 inclui mais de 1.527 universidades, de 93 países e regiões, e pode ser considerado o maior e mais diversificado ranking de universidades até hoje.

O ranking é estruturado a partir de 13 indicadores, cuidadosamente avaliados, que medem o desempenho das instituições em quatro áreas: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional.

A UCS nos rankings THE:

– Melhores Universidades do Mundo: inserida pela primeira vez no levantamento divulgado em setembro de 2019, a UCS voltou a aparecer no ranking em 2020, no estrato 1001+ entre 1.527 instituições de todo o mundo.

– Melhores Universidades da América Latina: a UCS foi inserida em 2019 e 2020, estando na faixa 101-125 entre 166 instituições no levantamento divulgado no dia 7 de julho de 2020.

– Melhores Universidades de Países de Economia Emergente: em fevereiro de 2020 a UCS foi incluída pela primeira vez neste recorte do levantamento, que incluiu 533 instituições de 47 países.

– The Golden Age Ranking: a UCS foi classificada entre 308 universidades na estratificação que considera instituições com mais de 50 e menos de 80 anos de existência.

Foto: Adroaldo de Souza Pinto/UCS