Sonho de Natal propõe atividades ao ar livre e com distanciamento

O 33º Sonho de Natal de Canela foi lançado oficialmente em uma transmissão ao vivo, na última quarta (2). No evento virtual, foram apresentadas ideias e protocolos de distanciamento, os quais podem permitir as atividades presenciais para turistas e comunidade.

As imagens são de estudos para evitar aglomerações que podem ser utilizadas no evento. São quatro as alternativas e o uso vai depender do momento da pandemia durante a realização do evento.

Imagens: Desenho Cênico