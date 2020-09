Canela tem 506 pacientes recuperados da Covid-19

Continua depois da publicidade

A Prefeitura acaba de divulgar o boletim da situação da pandemia do novo coronavírus, para esta sexta (04), na cidade. Confira:

LEITURA DO BOLETIM Nº 119

👉 Entre ontem e hoje foram recuperados mais 13 pacientes, totalizando 506 pessoas recuperadas. Nas últimas 24h onze exames testaram positivo. Com isso Canela possui 31 casos ativos (infectados no momento) e registra 556 casos confirmados desde o início da pandemia. Foram realizados 3.521 exames: 2.401 testes pela rede pública e 1.120 testes pela rede privada!

😷 HOSPITALIZADOS

👉 Ao todo, atualmente, 12 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que oito tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e quatro ainda aguardam os resultados dos exames.

👉 Deste total um paciente confirmado está na UTI do HCC, enquanto outros dois pacientes suspeitos ocupam leitos de enfermaria e média complexidade (suporte respiratório) no Hospital de Canela.



✅ TRANSPARÊNCIA

👉 Notícias, boletins, gráficos com o monitoramento do vírus em Canela, mapas com números de infectados por bairros e outras informações sobre o enfrentamento da pandemia estão disponíveis no site http://canela.rs.gov.br/coronavirus/ .