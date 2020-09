Exposição em homenagem à Gramado está disponível no Centro Municipal de Cultura

Continua depois da publicidade

O Centro Municipal de Cultura está repleto de novidades artísticas no mês de setembro. Uma nova exposição foi lançada nesta terça-feira, dia 01. Com o título “Entre azaleias e hortênsias, admire Gramado: com suas cores, flores e amores”, a mostra homenageia o município. A artista responsável, Olgaides Rodrigues, destacou as belezas da cidade através de doze telas pintadas a óleo e sua inspiração surgiu com o propósito de compartilhar a felicidade que sente há muitos anos visitando Gramado.

A mostra estará disponível no CMC até final de Outubro.

A artista

Olgaides Rodrigues nasceu em Santa Vitória do Palmar. Professora de Matemática, descobre o prazer de pintar em 1990, em Pelotas. Desde 2013 integra o grupo do Atelier Dorinha Fröhlich, em Porto Alegre.

Foto: Sophia Dienstmann