Gramado adere ao Modelo de Cogestão da Serra

Continua depois da publicidade

O Governo do Rio Grande do Sul aprovou, nesta semana, o Modelo de Cogestão da Serra proposto pela Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne). A região é integrada por um total de 49 cidades, contudo apenas 41 aderiram ao plano – entre elas está Gramado.

Ao se incorporar a este modelo, o município está apto a flexibilizar suas atividades em caso de bandeira vermelha no Modelo de Distanciamento Controlado. Ou seja: cada uma das cidades que integra a Cogestão da Serra poderá instituir regras mais amenas do que as determinadas em bandeira vermelha – e mais restritivas do que as de bandeira laranja.

Até esta semana, 12 regiões tiveram seus pedidos de cogestão habilitados: Caxias do Sul, Canoas, Taquara, Novo Hamburgo, Pelotas, Passo Fundo, Palmeira das Missões, Porto Alegre, Capão da Canoa, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo.