Hospital de Canela comemora alta de paciente da UTI Covid-19

O Hospital de Caridade de Canela (HCC) registrou na manhã desta sexta-feira, 4, a alta de um paciente da UTI Covid-19. O morador de Canela, Flávio Nunes, 57 anos, deu entrada na casa de saúde em 26 de agosto. Com quadro bastante grave, Nunes precisou ser transferido imediatamente para a UTI Covid-19. Ao receber alta nesta manhã, o paciente foi recebido com festa pelas equipes do HCC. Balões coloridos, cartazes e calorosas palmas marcaram a despedida da vitória.



VIDA NOVA

O paciente agradeceu pelo atendimento humanizado recebido no HCC. “Cheguei aqui mal, correndo risco de morte e fui muito bem atendido. Tive acompanhamento 24 horas por dia”, afirma. Nunes aproveita para deixar um recado de conscientização. “Cuidem-se, usem máscara, álcool em gel e lavem bem as mãos. O vírus é muito perigoso. Minha sensação agora é de vida nova, de nascer de novo. Estou recomeçando a vida e, se Deus quiser, com plena saúde”, diz.

O interventor do HCC, Luiz Claudio da Silva, enfatiza que a UTI Covid-19 é uma vitória da comunidade de Canela. “Após a abertura da UTI Covid, não precisamos mais transferir pacientes para outras cidades, o que traz conforto também aos familiares. Embora as visitas não sejam permitidas, conseguimos estabelecer uma boa forma de comunicação com as famílias”, diz.



ATENDIMENTO

O HCC conta com 20 leitos para atendimento dos casos de coronavírus: 5 de UTI, 4 de suporte ventilatório e 11 de enfermaria. Em 20 dias de atividades, a ala da UTI Covid-19 do HCC recebeu 21 pacientes: 19 estão recuperados, um permanece internado e um óbito foi registrado. “Atualmente, temos sete leitos ocupados por pacientes com Covid ou suspeita. Conseguimos dar todo o tratamento em Canela”, revela Luiz Claudio.

O médico Maicon Antonio Carraro, responsável técnico do HCC, que fez o atendimento na chegada do paciente, também destaca a importância de contar com o suporte tecnológico da UTI Covid-19 em Canela. “O quadro era bastante grave. O exame de tomografia apresentou sinais extensos de Covid-19. Com a UTI no hospital, conseguimos dar rápida resposta no atendimento aos casos graves. Não precisamos buscar leitos em hospitais fora da cidade”, afirma Carraro.