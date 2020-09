Blues, rock, jazz, pop e folk na Sexta Live Show da Temporada de Inverno de Canela

Continua depois da publicidade

A série de Lives da Temporada de Inverno On-line de Canela, promovida pela Secretaria de Turismo e Cultura, tem reafirmado seu sucesso a cada semana. Na sexta-feira, 4, o palco montado no Parque do Caracol recebeu duas atrações: a IBD Blues e a Two Peas – In a Project.

BLUES INSTRUMENTAL

Quem abriu a noite foram os músicos da Instrumental Best Dream – IBD Blues. Fundada em 2009, a banda está prestes a completar 11 anos e é uma das referências culturais de Canela, especialmente por tocar sucessos de artistas do blues instrumental norte-americano como Bill Perry, e também valorizar talentos nacionais como Solon Fishbone e Nuno Mindelis. Formada pelo trio Jorge Arend (contrabaixo), Álvaro Borba (bateria) e Luciano Nazar (guitarra), a Instrumental Best Dream trouxe para a sua Live blues e jump blues de músicos consagrados. A banda canelense toca em eventos variados e bares noturnos. Às quartas-feiras é a atração do Restaurante Toro, em Gramado, e aos domingos está no Monã Vivência, em Canela. Além de Canela e Gramado, a IBD Blues também costuma se apresentar em São Francisco de Paula, Caxias do Sul e Porto Alegre. Sobre a participação na Temporada de Inverno, os músicos revelaram sua satisfação. “Estamos muito gratos por esse convite, essa é uma oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho para ainda mais pessoas”, disse Luciano Nazar.

SINTONIA MUSICAL

A amizade e o talento aproximaram Taine Dufau e Eduardo Corrêa. Ele, artista circense, ela cantora e atriz, ambos consagrados no palco do espetáculo Korvatunturi. “Nos conhecemos em 2013 e desde então fizemos vários trabalhos juntos. Em 2019, quando voltei de um intercâmbio, o Eduardo me contou que estava estudando violão clássico e que queria muito fazer um trabalho musical comigo. E então aconteceu, nosso repertório nasceu a partir daquele momento”, contou Taine. O nome artístico do trabalho realizado por eles é um tanto curioso: Two Peas – In a Project. Criado a partir de um ditado inglês “two peas in a pod”, que quer dizer algo como “duas ervilhas da mesma vagem”, a expressão foi a escolhida para traduzi-los. “Somos como duas ervilhas da mesma vagem, somos duas pessoas distintas, mas com gostos e características similares”, explicou Taine. A sintonia fez com que eles encontrassem facilmente seu repertório para o show de voz, violão e percussão que trouxe rock, pop, folk e jazz acústico. “Toco desde os 10 anos de idade, já tive uma experiência com violino, mas agora com o violão clássico estamos fazendo um trabalho com arranjos bem diferentes”, contou Eduardo. Two Peas – In a Project vem se apresentando em eventos e restaurantes desde julho de 2019. “Esse é um projeto em constante transformação. Estamos muito felizes com essa participação na Temporada de Lives que, aliás, é uma iniciativa muito importante para todos os artistas da nossa região”, destacou Taine.

A programação da Temporada de Inverno de Canela pode ser acompanhada a cada semana. Basta seguir @canelapaixaonatural nas redes sociais.