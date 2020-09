Bondinhos Aéreos em Canela é higienizado com solução antimicrobiana de longa duração

Continua depois da publicidade

O Parques da Serra Bondinhos Aéreos, de Canela (RS), tem seguido uma série de protocolos de higiene e segurança para garantir o bem estar de visitantes e colaboradores. Recentemente, o empreendimento passou por uma higienização completa em todos os espaços do parque usando uma solução antimicrobiana de longa duração, o SD Pro. “O objetivo desta medida é proteger a saúde de todos os visitantes, bem como os colaboradores. Afinal, nossa prioridade sempre foi garantir a segurança das pessoas que transportamos, com cuidados permanentes em toda a nossa estrutura”, explica o diretor do Bondinhos Aéreos, Fabrício Bogo.

Segundo ele, o produto usado na higienização garante proteção de 90 dias, com princípio ativo para a eliminação e tratamento contra bactérias, fungos, vírus e outros microrganismos. “Esta tecnologia adere de forma molecular à superfície, sendo pulverizado com pistolas eletrostáticas fabricadas nos Estados Unidos. Como a solução aplicada não é removida, o microrganismo se torna inativado por desnaturação em todas as superfícies tratadas com este produto”, observa Bogo. O SD Pro conta ainda com uma composição de biossegurança para proteção do meio ambiente, é pulverizado por técnicos especializados, tem ação fungicida, bactericida e esporicida, além de tornar o ambiente hipoalergênico.

Durante a higienização, a solução foi aplicada nos espaços do empreendimento, incluindo superfícies e objetos de uso comum. Também foram colocados adesivos em vários locais do parque e dentro das cabines, com QR code, para as pessoas verificarem informações do produto utilizado. “Adotamos diversas medidas de segurança e saúde, para que todos possam curtir nossas atrações e o contato com a natureza. Além do uso de máscaras, álcool gel e distanciamento, seguimos um rigoroso protocolo de limpeza”, acrescenta Bogo.

O parque, que oferece uma visão privilegiada da Cascata do Caracol, está funcionando de quinta a terça, das 10h às 17h, com programação sujeita a alterações conforme os decretos do governo do Rio Grande do Sul. Entre outros cuidados, foram colocados tapetes higiênicos em todas as áreas e são usados termômetros para auferir a temperatura de visitantes e colaboradores. As janelas dos bondinhos ficam abertas 100% do tempo, para circulação do ar, com medidas para se manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas nas filas, e o embarque é realizado por famílias ou individualmente.