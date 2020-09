Canela – Foragidos são detidos após descumprimento de prisão domiciliar

Continua depois da publicidade

No começo da noite de sexta-feira (04), a Brigada Militar de Canela abordou na rua João Pessoa, Bairro Centro, o veículo VW/Gol, placas de Novo Hamburgo, onde estavam três indivíduos. Todos foram identificados, sendo constatado que um deles, de 32 anos, com antecedentes por estelionato, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, encontrava-se em prisão domiciliar com endereço na cidade de São Leopoldo e não poderia se afastar daquela cidade.

Na madrugada de domingo (06), por da 01h30, na avenida Roma, no Bairro Eugênio Ferreira, a guarnição realizou a abordagem ao veículo Corsa, sendo que no interior estava um indivíduo de 29 anos, com antecedentes por furtos e roubos. Em consulta ao sistema este indivíduo deveria estar no regime de prisão domiciliar.

Pouco depois, por volta das 03h45, na rua Henrique Muxfeld, no Centro foi abordado um indivíduo de 27 anos, com vasta ficha criminal por furtos, sendo constatado que estava foragido do sistema prisional desde o mês de março deste ano.

Também no domingo, pela parte da tarde, por volta das 16 horas, na Rua Ciro Sander, no Bairro Canelinha, a guarnição da Força Tática, durante patrulhamento visualizou um indivíduo que ao perceber a presença da viatura saiu correndo pela via pública. O homem de 23 anos, com antecedentes por estupro, furtos e roubo, foi acompanhado e detido. Em consulta ao sistema foi constatado que ele estava foragido do sistema prisional desde fevereiro deste ano, ainda havia um mandado de prisão contra ele.

Em todos os casos, os presos foram presos e conduzidos a delegacia para registro.