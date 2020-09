Canela – Homem e menor são detidos por tentativa de homicídio e tráfico de drogas

Continua depois da publicidade

Na tarde de sábado (05), por volta das 16h40min, a Brigada Militar foi acionada no Hospital de Canela, onde deu entrada um homem baleado com um tiro no pé.

A vítima de 32 anos, com antecedentes por tráficos de entorpecentes, roubo a pedestre e furtos, relatou que três homens chegaram em um carro Honda Civic, cor preta, placas de Canela, e efetuaram três disparos, um destes atingindo o seu pé.

As guarnições da Brigada Militar realizaram buscas e guarnição da Força Tática visualizou o veículo deslocando em sentido contrário. Este ao perceber a presença da viatura aumentou a velocidade e desobedeceu ordem de parada fugindo em direção ao interior. Posterior o carro foi localizado em um beco, pelas guarnições da Força Tática e do Batalhão de Choque (BPChoque de Caxias do Sul) estacionado na garagem de uma casa no final da Rua João de Deus Palhano, na Linha Caçador, momento que seus os ocupantes saíram do carro. Três homens (posterior identificados) fugiram para o mato, não sendo mais vistos. No local foi abordado um homem e uma jovem detidos na lateral de um galpão.

Em revista na casa onde estava o carro foi encontrada duas porções de maconha, pesando 60 gramas, uma bucha de cocaína, pesando 4 gramas e 22 pedras de crack. Ainda grande quantia em dinheiro e uma cápsula de arma de fogo calibre 38.

O homem de 34 anos, com antecedentes por posses de drogas, furto arrombamento e estelionato, foi preso em flagrante por homicídio tentado e tráfico de drogas e encaminhado ao presídio de Canela. A adolescente infratora de 15 anos foi apreendida pelos mesmos crimes e conduzida a delegacia.

Foto: Reprodução/1º BPAT