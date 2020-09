Gramado – Criminoso é preso por tentativa de roubo no centro da cidade

Continua depois da publicidade

Na noite de segunda-feira (07), por volta das 20 horas, a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de roubo, na área central.

A vítima relatou que estava saindo de casa com seu veículo quando percebeu que um indivíduo que estava passando pela rua na frente da garagem. Ao parar para esperar o portão eletrônico fechar, percebeu que o homem veio em sua direção com os braços e as pernas abertas. Rapidamente manobrou o carro, momento que o suspeito correu e tentou se segurar na porta do motorista e no vidro da porta que estava entreaberto. A vítima então acelerou o automóvel, conseguiu sair do local e acionando o 190.

Com as características do acusado repassadas, os Policiais Militares realizaram buscas e abordaram o autor de 38 anos, antecedentes por tráfico de drogas (preso pela BM em 01/09 deste ano, em Gramado), na área central, próximo a Rua Coberta.

Ele foi preso e conduzido a delegacia onde foi registrada a ocorrência.