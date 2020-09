Gramado – Mais um estabelecimento adere ao Susaf

Continua depois da publicidade

A Embutidos Polita recebeu na última semana o certificado de adesão ao Susaf (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindústria Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte). Com isso, Gramado conta agora com cinco estabelecimentos inseridos no programa. A empresa havia sido registrada na inspeção municipal em março de 2010.

Conforme o médico veterinário e coordenador do SIM, Felipe Saldanha de Freitas, para aderir ao Susaf, o estabelecimento deve atender às legislações municipal e estadual, além de ter interesse em vender seus produtos no Estado. “Além de atender às leis, deve passar por construção ou reformas e aquisição de equipamentos; atualização de plantas arquitetônicas, memoriais descritivos e rotulagem de produtos; adequação de rotinas administrativas; cronograma de análises laboratoriais físico-químico e microbiológico; implantação de manual de boas práticas; além de procedimentos operacionais e condições higiênico-sanitárias satisfatórias”, afirma o coordenador do SIM.

Saiba mais sobre o estabelecimento

A Embutidos Polita trabalha com embutidos cárneos. Fica localizada na estrada José Bergamo Filho, no bairro Várzea Grande. O estabelecimento passou por reformas estruturais e teve investimentos em maquinários modernos, nos quais asseguram ainda mais a qualidade e segurança dos produtos fabricados. Também passou por atualizações em procedimentos operacionais padrões (POP’s) e boas práticas de fabricação.

Novos mercados e vantagens para os fabricantes de produtos de origem animal de Gramado

A permissão de venda em todo o Estado poderá aumentar as vendas dos produtos dos estabelecimentos que produzem alimentos de origem animal (tais como embutidos, queijo e mel), geração de renda, empregos e incentivo à permanência das famílias no interior.

O consumidor também ganha

A produção de embutidos cárneos, queijo, ovos, mel, pescados, leite e derivados tem o acompanhamento, vistorias e análises do SIM, inibindo os riscos à saúde pública. Ou seja, o SIM certifica, através de seu selo, aqueles produtos que foram elaborados com a devida qualidade higiênica e sanitária e que ofereçam qualidade e segurança alimentar.

