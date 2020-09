Gramado – Três são presos por tráfico de drogas

Continua depois da publicidade

Na segunda-feira (07), a Brigada Militar realizou em duas abordagens a prisão de dois traficantes em Gramado, uma no estacionamento de um supermercado no centro e outra no Bairro Carniel.

Por volta das 18 horas, foi informado que um veículo Citroen, cor cinza, placas de Canela, estaria realizando tele entrega de entorpecentes próximo a um supermercado. A guarnição da Força Tática, do 1º BPAT, avistou o veículo parado dentro do estacionamento do estabelecimento, momento em que os Policiais Militares efetuaram a abordagem. Quando os tripulantes do carro desembarcaram jogaram uma embalagem contendo duas porções de maconha para fora.

Os dois indivíduos, um de 19 anos, com antecedentes por roubo a pedestre e receptação, e outro de 35 anos, antecedentes por furtos, receptação, roubos, homicídio tentado e tráfico de drogas (último em 16/08/2020, quando foi preso em Canela pela Brigada Militar), foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Por volta das 22 horas, a guarnição da Força Tática, em patrulhamento no Bairro Carniel, visualizou o veículo Citroen, placas de Canela, estacionado na Rua João Carniel em atitudes suspeitas. No veículo estavam quatro pessoas. Ao perceber que seriam abordados, um dos tripulantes jogou o telefone celular para fora do carro, em um barranco, não sendo mais encontrado.

No veículo estava um homem de 25 anos, dois adolescentes de 16 e 17 anos, e uma jovem de 17 anos.

Durante revista pessoal foi encontrado no bolso da bermuda do menor de 17 anos uma porção de maconha, pesando quatro gramas. Durante a revista no veículo foi localizado na porta do motorista um pino de cocaína e dinheiro. No banco traseiro do carona foi encontrado mais uma porção de maconha, embalada, pesando 105 gramas, e mais uma bucha de cocaína. Ainda no chão do banco do carona encontrado um cigarro de maconha.

O adolescente infrator de 17 anos, com antecedentes por posse e tráfico de drogas (apreendido pela BM em Canela, em agosto de 2019), assumiu que a droga era toda dele e que iria entregar para um indivíduo no local por R$400,00. Ele foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas e apresentado na delegacia onde foi registrada a ocorrência.

Foto:Reprodução/1º BPAT