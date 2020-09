Semana Farroupilha de Canela terá programação virtual

Continua depois da publicidade

A Semana Farroupilha de Canela será realizada em formato totalmente virtual por conta da pandemia do coronavírus. Com o tema “Gaúchos sem Fronteira”, proposto pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) para os Festejos Farroupilhas, a interatividade com o público ocorrerá por meio do canal @canelapaixaonatural, no YouTube, no Instagram e no Facebook, de 13 a 20 de setembro.

Conforme o curador e coordenador da Semana Farroupilha de Canela, Márcio Cavalli, a programação digital terá forte viés cultural, incluindo shows musicais, arte, palestra sobre a trajetória do gaúcho; culinária campeira, artesanato e outras atrações. O pesquisador Sandro Arruda, o Nikito, conhecido no meio estadual por transmitir as pesquisas deixadas por Paixão Côrtes, deverá atrair tradicionalistas de vários lugares por meio de sua live.

O evento também terá conteúdo voltado para o público infantil, com oficinas de brincadeiras gaúchas e sobre brinquedos rústicos. As atividades terão a participação de CTG Querência, Grupo Folclórico Os Tapejaras e dos DTG’s Chaleira Preta, do CIEP Neusa Mari Pacheco e Amigos Estancieiros. Parte das atrações está sendo gravada e outras serão transmitidas ao vivo. A parte musical do evento será vinculada com a Sexta Live Show, da Temporada de Inverno On-line. “Optamos por esse formato para que se mantenha a transmissão do conhecimento a respeito da nossa cultura. Diferentemente dos anos anteriores, quando essa parte cultural atingia diretamente as escolas, qualquer pessoa poderá assistir justamente porque a internet não tem fronteiras”, destaca Márcio Cavalli.

Foto: Rafael Cavalli/SerraPress