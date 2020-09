Festival de Cinema de Gramado divulga a programação e filme de encerramento

Continua depois da publicidade

Evento inicia no próximo dia 18 e segue até 26 de setembro

A programação da 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que este ano acontece entre os dias 18 e 26 de setembro, será multi plataformas. As mostras competitivas serão transmitidas na TV, pelo Canal Brasil, e por streaming, no Canal Brasil Play. Pela TV, os espectadores podem acompanhar os longas-metragens brasileiros e estrangeiros e os curtas-metragens brasileiros.

A noite dedicada às homenagens, o filme de encerramento e a Cerimônia de Premiação, que será ao vivo direto do Palácio dos Festivais, também poderão ser acompanhados pela TV para os assinantes do canal.

Já na plataforma de streaming, o Canal Brasil Play, serão transmitidos os longas e os curtas-metragens gaúchos em competição. A plataforma disponibiliza por 24 horas os curtas-metragens brasileiros e transmite, também, a Cerimônia de Premiação ao vivo.

Os tradicionais debates, o Educavídeo e o Gramado Film Market serão transmitidos pelas redes sociais e alguns conteúdos contam com a parceria da TVE (TV Educativa de Porto Alegre) e TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. O longa-metragem estrangeiro Tu me manques não faz mais parte da mostra competitiva. A programação completa está disponível no site www.festivaldegramado.net/programacao. Confira abaixo os dias de exibição dos dos filmes curtas e longas-metragens brasileiros e estrangeiros concorrentes ,no Canal Brasil, tv a cabo, sempre a partir das 20 horas.

Confira a programação:

Dia 18 – Sexta-feira

A partir das 20h

4 bilhões de infinitos (MG), de Marco Antonio Pereira (curta brasileiro)

Receita de caranguejo (SP), de Issis Valenzuela (curta brasileiro)

Por que você não chora? (DF), de Cibele Amaral

El silencio del cazador (Argentina), de Martin Desalvo



Dia 19 – Sábado

A partir das 20h

Inabitável (PE), de Matheus Farias e Enock Carvalho (curta brasileiro)

Subsolo (RS), de Erica Maradona e Otto Guerra (curta brasileiro)

Todos os mortos (SP), de Caetano Gotardo e Marco Dutra

La Frontera (Colômbia), de David David

Dia 20 – Domingo

A partir das 20h

Atordoado, eu permaneço atento* (RJ), de Henrique Amud e Lucas H. Rossi dos Santos (curta brasileiro)

Blackout* (RJ), de Rossandra Leone (curta brasileiro)

Um animal amarelo (RJ), de Felipe Bragança

Días de Invierno (México) , de Jaiziel Hernández

Dia 21 – Segunda-feira

A partir das 20h

Wander VI (DF), de Augusto Borges e Nathalya Brum (curta brasileiro)

Extratos (SP), de Sinai Sganzerla (curta brasileiro)

O samba é primo do jazz (RJ), de Angela Zoé

El gran viaje al país pequeño (Uruguai), de Mariana Viñoles

Dia 22 – Terça-feira

A partir das 20h

Dominique (RJ), de Tatiana Issa e Guto Barra (curta brasileiro)

Joãosinho da Goméa – O Rei do Candomblé (RJ), de Janaina Oliveira ReFem e Rodrigo Dutra (curta brasileiro)

Aos pedaços (RJ), de Ruy Guerra

Matar a um muerto (Paraguai), de Hugo Giménez

Dia 23 – Quarta-feira

A partir das 20h

Remoinho (PB), de Tiago A. Neves (curta brasileiro)

Você tem olhos tristes (SP), de Diogo Leite (curta brasileiro)

Me chama que eu vou (SP), de Joana Mariani

Los Fuertes (Chile), de Omar Zúñiga

Dia 24 – Quinta-feira

A partir das 20h

Trincheira (AL), de Paulo Silver (curta brasileiro)

O Barco e o rio (AM), de Bernardo Ale Abinader (curta brasileiro)

King Kong em Asunción (PE), de Camilo Cavalcante

Dia 25 – Sexta-feira

A partir das 20h

-Programa Especial – Homenagens – Cesar Troncoso, Denise Fraga, Laís Bodanzki e Marco Nanini.

Filme de Encerramento – Bye Bye Brasil

Dia 26 – Sábado

A partir das 21h

Cerimônia Final de Premiação

Debates e entrevistas com os filmes concorrentes serão exibidos no dia posterior à exibição, de 18 a 27 de setembro, pelas redes do Festival, das 10 às 12h, com apresentação de Roger Lerina.

Icônico “Bye Bye Brasil” é o filme de encerramentoSexta-feira, dia 25 no Canal Brasil

O filme de encerramento do 48º Festival de Cinema de Gramado é uma reverência ao cinema nacional. “Bye Bye Brasil”, de 1979, reúne uma equipe ímpar. Dirigido por Cacá Diegues e produzido pelo casal Luiz Carlos Barreto e Lucy Barreto, o título conta com interpretações memoráveis dos queridos e saudosos José Wilker, como Lorde Cigano, Bety Faria, como Salomé, Jofre Soares, como Zé da Luz e, também, do jovem ator Fábio Júnior. A música que dá título ao filme e compõe a trilha é de Chico Buarque e Roberto Menescal. Salomé, Lorde Cigano e Andorinha são três artistas mambembes que cruzam o país. Embarque na Caravana Rolidei para curtir o icônico Bye Bye Brasil, sexta-feira, dia 25, a partir das 20h, no Canal Brasil.