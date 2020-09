Concurso Melhor Chef seleciona seus finalistas

Continua depois da publicidade

Primeira etapa ocorreu no dia 04 de setembro, na escola SENAC Gramado

Promovido pelo Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, em parceria com o SENAC Gramado, o Concurso Melhor Chef da Região das Hortênsias teve a sua primeira etapa realizada no último dia 04. Dentro do tema “Do produtor à mesa: valorizando a economia local”, os participantes criaram suas receitas com um item produzido pelas famílias da agroindústria local. Entre os sete selecionados para a fase inicial, três se destacaram e concorrerão à grande final no dia 02 de outubro. São eles: Arika Messa, Bruna Gotardo e Jesley Agostinho.

Para garantir a segurança de todos, a competição ocorreu na escola do SENAC Gramado, atendendo às medidas de prevenção à Covid-19. Os cozinheiros executaram os pratos, com todos os protocolos de segurança, para um júri técnico formado por Ana Loureiro, do SENAC, Rodrigo Mylius, da UCS, e Nelcy Frata, representante da EMATER RS Ascar. Foram considerados quesitos como relação com o tema, apresentação do produtor escolhido, grau de dificuldade, criatividade e originalidade.

Na data do desempate, os três finalistas selecionados executarão a receita novamente para a avaliação dos jurados e será eleito o melhor chef da 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Todos receberão prêmios.

Conheça os finalistas do Concurso Melhor Chef 2020:

Arika Messa – Formada em Gastronomia pela Unisinos, já trabalhou no Grupo Press Café e no SENAC. Em 2015, participou do reality show The Taste Brasil, do canal GNT. Nos últimos anos, atuou no Grupo Casa Hotéis, onde implantou o Restaurante Alma RS, no Parador Casa da Montanha, em Cambará do Sul. Atualmente, é chef e sócia do Beta Food POA e da empresa Arika Messa Gastronomia, na Serra Gaúcha.

Bruna Gotardo – Formada em Gastronomia pela Universidade Estácio de Sá (RJ), já trabalhou no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, em um navio de cruzeiro e na Irlanda, país onde realizou intercâmbio. De volta ao Brasil, atuou no Beta Food e no Hotel Wood. Atualmente, tem um negócio próprio, o Empório JB.

Jesley Agostinho – Natural de Fortaleza, mora há dois anos em Gramado. É formado em Marketing e Gastronomia e foi chef de cozinha na Lugano e no Brûlée Bistrô.

Promovido pela Prefeitura Municipal de Gramado, através da realização da Gramadotur, com correalização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) – Região das Hortênsias, o 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado acontece de 1º a 12 de outubro com o tema “Do Produtor à Mesa”. O Festival contará com jantares especiais em restaurantes da cidade, atrações culturais e oficinas gastronômicas online.