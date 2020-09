Gramado – Expogramado sediará evento solidário voltado para realização de testes de Covid-19

Continua depois da publicidade

No próximo sábado, 12 de setembro, das 9h às 18h, no Expogramado (Av. Borges de Medeiros, 4111, Centro) acontece o Drive Thru Solidário, promovido pelo Círculo Saúde em parceria com o Sindilojas Hortênsias, MK Business, Sinditur Serra Gaúcha e Empresa Saudável. A ação consiste em um dia voltado para realização de testes para Covid-19. O evento é solidário, pois abre a opção de o interessado doar alimentos e, em troca, realizar os testes com valores mais atrativos.

Confira os tipos e valores dos testes:

Teste imunocromatográfico (rápido) / IgG – IgM

Estes testes provocam a geração de cor a partir de uma reação entre o antígeno e o anticorpo para detectar anticorpos produzidos pelo próprio organismo do paciente em resposta à infecção pelo novo Coronavírus. Indicado para pessoas que não apresentam sintomas.

➡ Associado Círculo com doação de alimento: R$ 95,00

➡ Associado Círculo sem doação de alimento: R$ 105,00

➡ Comunidade em geral com doação de alimento: R$ 110,00

➡ Comunidade em geral sem doação de alimento: R$ 120,00

➡ Apoiadores do Drive Thru Solidário: R$ 90,00







Teste PCR/RT

Exame que identifica o vírus e confirma a Covid-19, através de cotonetes no nariz ou garganta. Indicado para pessoas com sintomas.

➡ Associado Círculo com doação de alimento: R$ 195,00

➡ Associado Círculo sem doação de alimento: R$ 210,00

➡ Comunidade em geral com doação de alimento: R$ 215,00

➡ Comunidade em geral sem doação de alimento: R$ 230,00

➡ Apoiadores do Drive Thru Solidário: R$ 195,00

Salientando que os testes são confiáveis com 99,9% de assertividade. Os valores cobrados são apenas para cobrir os custos.

O Sindilojas Hortênsias é um dos apoiadores do evento, portanto, associado paga R$ 90,00 pelo teste imonocromatográfico (IgG ou IgM) e R$ 195,00 no PCR/RT. Apenas é necessário que solicite o Cartão Associado no Sindilojas Hortênsias (para proprietário e colaboradores).