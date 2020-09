Gramado – Surto de Covid-19 é identificado em instituição de idosos; Situação gerou dois óbitos entre os hóspedes

Continua depois da publicidade

O Centro de Operações de Emergências (COE) e a Vigilância em Saúde Gramado emitiram nota na tarde desta quinta-feira (10), informando a ocorrência de surto de Covid-19 em uma Instituição de Longa Permanência de Idosos – ILPI (hospedagem de idosos). Conforme a nota, todos os procedimentos foram adotados no que se refere ao combate da pandemia do coronavírus no local.

Confira a íntegra da nota:

“O Centro de Operações de Emergências (COE) e a Vigilância em Saúde Gramado vêm por meio desta nota informar a comunidade sobre a ocorrência de um surto de COVID-19 em uma Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) situada no Município. A Vigilância Epidemiológica tomou conhecimento de idosos sintomáticos no dia 03 de setembro à noite, por intermédio da Equipe do Hospital Arcanjo São Miguel e também pelo responsável técnico da ILPI. Inicialmente, a Vigilância Municipal acionou a Coordenadoria Regional de Saúde e começou acompanhamento dos idosos e funcionários, considerando o caso como “surto de síndrome gripal”. Após confirmação laboratorial de alguns funcionários e idosos, a situação foi classificada como “Surto de Covid-19”. Até o momento 65 pessoas foram expostas. Deste contingente, 19 pessoas testaram positivo para Covid-19 (3 funcionários e 16 idosos), 8 testaram negativo, 30 aguardam análise e 8 aguardam coleta.

Entre os positivos, dois idosos evoluíram para óbito no dia 09 e 10 de setembro.

No que tange à Vigilância Sanitária o estabelecimento passou por vistoria da equipe, o estabelecimento não tem no seu histórico nada que o desabone e mantinha licença sanitária em dia.

A ILPI tem colaborado com as Equipes de Vigilância em Saúde, seguindo as orientações e medidas indicadas. A Vigilância Municipal, em parceria com o Estado, seguirá acompanhando a situação e tomando todas as medidas necessárias.”

Assinam a nota o Diretor da Vigilância em Saúde, Sérgio Spannenberger; a enfermeira sanitarista do COE e Vigilância Epidemiológica, Andréia Burille; o fiscal sanitário, M.V. César Brum e a enfermeira do Coe e Vigilância Epidemiológica, Ellen Pedroso.