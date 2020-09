Nova Petrópolis libera o autosserviço em buffets de restaurantes

Continua depois da publicidade

Clientes poderão usar luvas descartáveis para servir seus pratos

A Administração Municipal publicou, dia 10 de setembro, o Decreto Municipal nº 177/2020, que libera o autosserviço em buffets de restaurantes de Nova Petrópolis a partir desta sexta-feira, 11 de setembro. A possibilidade dos clientes utilizarem luvas descartáveis para servir seus pratos também foi aprovada pelo Comitê de Crise contra o coronavírus do Município.

A partir desta sexta-feira, 11 de setembro, os restaurantes de Nova Petrópolis podem oferecer autosserviço em buffets aos clientes, desde que usem luvas individuais descartáveis oferecidas pelos estabelecimentos. Antes, a modalidade de buffet era permitida apenas com um funcionário do restaurante servindo o prato dos consumidores.

“Esta possibilidade dos clientes servirem seus pratos nos buffets dos restaurantes atende uma demanda importante da gastronomia local. A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e do Comitê de Crise, por meio deste Decreto, possibilita o autosserviço. Contamos com a colaboração de todos os restaurantes e seus clientes em relação às boas práticas de higiene e ao distanciamento, fundamentais para evitar aglomerações e garantir segurança nos buffets de Nova Petrópolis”, pontuou a secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Roberta Liane da Silva.

De acordo com o Decreto Municipal nº 177/2020, o funcionamento do sistema de buffet deve observar os seguintes protocolos, de forma a evitar a contaminação cruzada e evitar o manuseio de pegadores de alimentos pelos clientes: a montagem do prato realizada por funcionário ou disponibilizadas luvas individuais descartáveis para o serviço pelo cliente; o distanciamento mínimo de dois metros entre os presentes durante o serviço; uso de álcool gel 70% pelos clientes antes de acessar ao serviço de autoatendimento; a utilização de máscara durante o autoatendimento; instalação de protetor salivar eficiente no balcão buffet, além do cumprimento de protocolos complementares que vierem a ser estabelecidos pelo Município.