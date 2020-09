Nesta sexta, Canela tem 56 casos ativos do novo coronavírus

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela divulgou o boletim do novo coronavírus para esta sexta (11). Confira os números:

😷 LEITURA DO BOLETIM Nº 123

👉 Entre ontem e hoje foram recuperados mais oito pacientes, totalizando 544 pessoas recuperadas. Nas últimas 24 horas 13 exames testaram positivo. Com isso Canela possui 56 casos ativos (infectados no momento) e registra 620 casos confirmados desde o início da pandemia. Foram realizados 3.746 exames: 2.564 testes pela rede pública e 1.182 testes pela rede privada!

😷 HOSPITALIZADOS

👉 Ao todo, atualmente, seis pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que quatro tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e dois ainda aguardam os resultados dos exames.

👉 Deste total um paciente confirmado está na UTI do HCC, enquanto outros dois pacientes suspeitos ocupam leitos de média complexidade (suporte respiratório) no Hospital de Caridade de Canela.

20º ÓBITO DE RESIDENTE

👉 Conforme divulgado hoje à tarde, neste boletim está sendo contabilizado o 20º óbito de residente do município devido a complicações ocasionadas pela Covid-19.

👉 Trata-se de um paciente de 84 anos, que possuía comorbidades e estava hospitalizado em Porto Alegre. O falecimento ocorreu na última terça-feira (8) e a 5ª Coordenadoria de Saúde, que responde pela região da Serra, confirmou a causa do óbito hoje.

✅ TRANSPARÊNCIA

